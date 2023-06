Calciomercato Lazio, trattativa Juve-Rabiot: il mancato rinnovo sbloccherebbe Milinkovic Savic per il club bianconero

Dovrà osservare la situazione Rabiot–Juventus anche la Lazio, che sarà spettatrice di quello che potrebbe essere un vera e propria svolta per entrambe le società.

Come riportato da Tuttosport, in caso di mancato rinnovo del francese con i bianconeri, la Vecchia Signora andrebbe all in su Sergej Milinkovic Savic, vero e proprio obiettivo del club biancoceleste.