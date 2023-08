Calciomercato Lazio, trattativa in chiusura per Isaksen, esterno classe 2001

Come si legge sul sito di Gianluca Di Marzio, la Lazio sembrerebbe aver chiuso la trattativa con il Midtjylland per portare in Italia Gustav Isaksen, ala classe 2001.

Accordo con il 22enne di 5 anni, i danesi lo valutano intorno ai 10-12 milioni di euro. Lunedì si potrebbe chiudere l’accordo intorno ai 12 milioni.