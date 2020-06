Calciomercato Lazio, Ter Stegen: «Götze può ancora fare la differenza»

Il portiere della nazionale tedesca Ter Stegen ha parlato dell’ex compagno di nazionale Mario Götze in chiave mercato

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il portiere tedesco del Barcellona Marc-André Ter Stegen ha parlato dell’ex compagno di nazionale, ed obiettivo di mercato della Lazio, Mario Götze, auspicando un suo approdo nel campionato spagnolo

«Mario è un giocatore che sa gestire la palla e si adatterebbe molto bene al campionato spagnolo. Non so se verrà qui o se è un suo obiettivo, ma credo che qui si troverebbe bene. L’importante è che prenda la decisione migliore per il suo futuro e la sua felicità. Può ancora fare la differenza in tantissimi club».