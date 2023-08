Calciomercato Lazio, sondaggio per Hjulmand: ecco la richiesta del Lecce per il centrocampista

Si sta guardando intorno la Lazio, in cerca di rinforzi per il centrocampo da regalare al tecnico Sarri.

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i biancocelesti avrebbero fatto un sondaggio per Hjulmand del Lecce, alternativa a Ricci del Torino, vista la difficile trattativa con il club granata. Non sarà facile arriva anche al danese, visto che il club pugliese chiede 20 milioni per la cessione.