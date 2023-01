Calciomercato Lazio, si continua a lavorare sul doppio binario Pellegrini-Fares

Calciomercato Lazio, i biancocelesti lavorano per concludere l’operazione Pellegrini: Fares resta tra Antalyaspor e Torino

La Lazio continua a lavorare alacremente per regalare Luca Pellegrini a Maurizio Sarri entro la fine del mercato, fissata per oggi alle 20. Come riferito da TMW, i biancocelesti hanno già l’accordo sia con la Juventus che con l’Eintracht per lo sbarco del terzino a Formello.

Serve però l’uscita di Fares: Tare tiene caldi i contatti con Antalyaspor e Torino, fortemente interessate al terzino.