Calciomercato Lazio, SCAMBIO con il Feyenoord: in mezzo c’è sempre Isaksen. La CONTROPARTITA per Fabiani

Calciomercato Lazio, uno scambio possibile con il Feyenoord: in mezzo c’è sempre il cartellino di Isaksen. La contropartita

Come spiegato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il calciomercato Lazio valuta anche il profilo di Malimbo per rinforzare il centrocampo. Il giovane in forza al Feyenoord potrebbe rientrare in uno scambio con i biancocelesti.

Sul piatto il cartellino del solito Isaksen, che quest’anno rischia di trovare poco minutaggio in biancoceleste. Il danese è un pupillo del tecnico Priske, che vorrebbe tornare a lavorare con lui anche in Olanda.