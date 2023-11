Calciomercato Lazio: Sarri corre ai ripari. Per lui manca solo un particolare

Al via il calciomercato della Lazio, dopo il ko col Bologna Sarri corre ai ripari e per avere un giocatore a gennaio manca solo un particolare

La sconfitta rimediata ieri sera dalla Lazio contro il Bologna pesa come un macigno per Maurizio Sarri e i suoi uomini. Oltre naturalmente sul lato del morale, il gruppo biancoceleste ha visto arrestare una corsa che lo vedeva (dopo un inizio di campionato da rivedere) ormai a poche distanze dalle parti più nobili della classifica. Proprio per questo dunque, la società capitolina potrebbe correre ai ripari sul campo del calciomercato.

Come riportato da TMW, Wilfried Gnonto è pronto a dire addio al Leeds United già nella finestra delle trattative di gennaio. Anche se Lotito non è storicamente abituato a compiere grandi investimenti nel corso della sessione invernale, non sarebbe da escludere un’eccezione alla regola (magari complici i bonus ricevuti dalla partecipazione in Champions League). Resterebbe a questo punto un particolare da risolvere, limare le richieste del club inglese, attualmente superiori ai 20 milioni di euro.