Calciomercato Lazio, la Salernitana punta André Anderson

Calciomercato Lazio, la società che milita in Serie B avrebbe messo gli occhi sull’attaccante biancoceleste

Il mercato è in fermento sia per i club di Serie A e che per quelli di Serie B. Trai tanti c’è anche la Salernitana che punta a rinforzare la rosa a disposizione di Ventura per la seconda parte della stagione.

Proprio per questo motivo, come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, la squadra campana sarebbe interessata ad André Anderson, attaccante della Lazio, che è sceso in campo anche nel match di ieri tra i biancocelesti e la Cremonese.