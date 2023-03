Calciomercato Lazio, Sarri svela il proprio malcontento: la clamorosa rivelazione

Calciomercato Lazio, forti divergenze tra Tare e Sarri sulle scelte dei nuovi acquisti: il tecnico vuole solo italiani

Come riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbero forti tensioni in casa Lazio sulla strategia da adottare nel prossimo mercato estivo, soprattutto in riferimento alle sessioni passate.

Il noto quotidiano riporta uno sfogo di Sarri a tal proposito: «Ogni volta che c’è da fare un acquisto litighiamo sempre perchè io voglio calciatori italiani». Tensioni che Lotito è chiamato a risolvere.