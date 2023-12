Calciomercato Lazio, Pedullà durissimo con Felipe Anderson: «Ha chiesto questa cifra ma il rendimento è imbarazzante». Così il giornalista

Sul suo sito alfredopedulla.com Alfredo Pedullà scrive così della situazione Felipe Anderson in casa Lazio.

Il commento: «Felipe Anderson ha chiesto un ingaggio quadriennale da 4 milioni a stagione, bonus inclusi, per firmare il rinnovo con la Lazio. Il contratto è in scadenza, ci sono stati colloqui con la sorella-manager e con un intermediario italiano figlio d’arte che fin qui non hanno portato alla fumata bianca. E a queste condizioni, sembra abbastanza complicato che si possa arrivare a una soluzione, fermo restando che la situazione andrà seguita nelle prossime settimane. Il legame tra Lotito e Felipe Anderson è consolidato, ma non giustifica una richiesta di tal tipo, a maggior ragione se consideriamo il rendimento insufficiente di questa stagione, forse imbarazzante delle ultime partite».