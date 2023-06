Calciomercato Lazio, si insiste per Milik: la posizione della Juve

Calciomercato Lazio, i biancocelesti insistono per Arek Milik: la Juve deve ancora decidere il da farsi sull’eventuale riscatto

Come riporta La Stampa il calciomercato Juve non ha ancora deciso se tenere Arek Milik a Torino e l’attesa del nuovo direttore sportivo ha congelato ogni ragionamento: la dead line per il riscatto a 7 milioni è prevista il 10 giugno. Il club francese ha ottimi rapporti con i bianconeri e così non mette fretta, anche se altri club hanno già iniziato a sondare il terreno e il calciomercato Lazio si è già fatto avanti in caso di mancato riscatto.

Milik aspetta serenamente e si prepara a chiudere la stagione bianconera con un ruolo da titolare nel tridente offensivo studiato da Allegri per l’ultima partita.