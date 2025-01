Calciomercato Lazio, non solo Fazzini per il centrocampo. Lotito e Fabiani tornano anche su un altro obiettivo

Calciomercato Lazio, i biancocelesti tornano su un altro obiettivo. Non c’è solo Jacopo Fazzini per il centrocampo

Il nome più caldo in orbita Lazio per il centrocampo è senza dubbio quello di Jacopo Fazzini. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe tornato in corsa anche Cesare Casadei. Non si tratterebbe di un’operazione semplice, in fase di calciomercato dovrebbe esserci un’apertura del Chelsea ad un’eventuale prestito, con una formula che possa essere conveniente ai biancocelesti.