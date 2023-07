Calciomercato Lazio, l’offerta del Siviglia fa vacillare Sow: il calciatore parlerà in serata con Sarri

Calciomercato Lazio, secondo quanto viene riportato da Gianluca Di Marzio il calciatore avrà un confronto con Sarri

La Lazio è a lavoro per il calciomercato e si sta concentrando in modo particolare sul centrocampo, per regalare a Sarri l’erede di Milinkovic. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, Sow individuato come l’erede perfetto sembrerebbe riflettere sul suo futuro dopo l’offerta del Siviglia.

Il calciatore spiega il giornalista su Twitter, parlerà con Sarri in serata e deciderà sul suo futuro.