Calciomercato Lazio, Jallow potrebbe arrivare a gennaio

L’attaccante della Salernitana è ai ferri corti con il pubblico: Lotito lo porterebbe alla Lazio pur di non perderlo

Tra Jallow e la Salernitana il rapporto sembra destinato a concludersi. Il merito di questa fine sarebbe da attribuirsi ai tifosi granata, che avrebbero aspramente criticato il giocatore e la squadra e avrebbe scatenato una forte reazione nell’attaccante.

Lotito si trova di fronte ad un bivio: lasciare il giocatore a Salerno e rischiare che la situazioni peggiori, o cederlo. La seconda opzione vorrebbe dire perdere le grandi qualità che Jallow possiede e quindi tutti, dal co-proprietario Mezzaroma a mister Ventura, vorrebbero escludere questa via risolutoria. Una soluzione per ovviare a tutto ciò ci sarebbe: secondo Tuttosalernitana.com, Lotito sarebbe intenzionato a portare il gambiano alla Lazio. Questa soluzione potrebbe favorire entrambe le società del patron che, con una mossa, darebbe un colpo al cerchio ed uno alla botte. Nei prossimi giorni il presidente incontrerà l’agente del calciatore in modo da delineare il futuro.