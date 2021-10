Calciomercato Lazio: idea clamoroso scambio con l’Inter? I dettagli

Il rapporto tra Sarri e Luis Alberto non è idilliaco ecco perchè potrebbe nascere l’idea di un clamoroso scambio con l’Inter, i dettagli

Uno scambio clamoroso. Come chiarito dallo stesso Sarri nel post partita di Europa League contro il Marsiglia non c’è posto per vedere dal primo minuto insieme Milinkovic Savic e Luis Alberto. A fare le spese di questa filosofia è stato soprattutto lo spagnolo in cui rapporto con l’allenatore biancoceleste seembra incrinarsi sempre più.

Ecco perché secondo il Messaggero, l’Inter sta pensando ad uno scambio inserendo il cartellino di Hakan Calhanoglu, altro fantasista che non si è espresso al massimo delle sue potenzialità dopo il suo arrivo dal Milan.