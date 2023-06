Calciomercato Lazio, nuovo incontro per Berardi: «Il Sassuolo non scende sotto quella cifra»

Calciomercato Lazio, c’è stato un nuovo incontro tra Lotito e Carnevali per Domenico Berardi: la situazione

Domenico Berardi resta il grande obiettivo del calciomercato Lazio per quanto riguarda il reparto offensivo.

Come riporta Il Messaggero, c’è stato pochi giorni fa un nuovo incontro tra Lotito e Carnevali per l’esterno. Il Sassuolo non intende scendere sotto i 20 milioni di euro: la chiave potrebbe essere l’inserimento di Cancellieri nella trattativa per abbassare l’esborso cash.