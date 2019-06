Calciomercato, Lazio in prima fila per Mandzukic: i dettagli

Mario Manzdzukic è in uscita dalla Juventus e tra le squadre sulle sue tracce, ci sarebbe anche la Lazio, sempre alla ricerca di un attaccante

Tre o quattro acquisti vicini alla definizione in casa Lazio, con Tare e Inzaghi che vogliono definire al più presto la questione esterni. Jony è a un passo (qui le ultime), mentre per Lazzari servirà più tempo, ma l’operazione è avviata. Insieme ad Adekanye sono loro i primi tasselli della Lazio che verrà. Caicedo ha fatto intuire a più riprese di voler cambiare aria, Inzaghi sta cercando di convincerlo ma l’ecuadoregno sembra convinto a lasciare la Capitale.

SUGGESTIONE MANDZUKIC – In quel ruolo è già sfumato Wesley e la Lazio starebbe lavorando sotto traccia a un colpo. Una suggestione arriva proprio dalla Serie A e riguarda Mario Mandzukic. Con l’arrivo di Sarri il futuro del croato sarà probabilmente lontano da Torino e tanti club starebbero pensando al 33enne. Secondo quanto riportato da Klik.ba (uno dei siti più autorevoli della Bosnia), in prima fila per l’ex Bayern Monaco e Atletico Madrid ci sarebbe la Lazio. I media bosniaci parlano di biancocelesti come “candidata numero uno” per accaparrarsi Mandzukic. L’operazione non sarebbe in realtà così proibitiva; il croato pochi mesi fa ha allungato il suo contratto di un ulteriore anno (scadenza 2021 ndr), passando dai 3.5 milioni più bonus a 5 milioni di euro, cifra che comunque avrebbe raggiunto con i vari bonus, considerando i tanti trofei vinti dai bianconeri negli ultimi anni. Eventualmente la Lazio potrebbe garantirgli un contratto lungo, spalmando il suo ingaggio su più anni. Il costo del cartellino non dovrebbe essere esagerato, con i bianconeri che hanno già lasciato intuire a Mandzukic, che non rientra nei piani tecnici per la prossima stagione.