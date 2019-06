Calciomercato Lazio, operazione Jony verso la chiusura: al Malaga 2 milioni di euro

Calciomercato Lazio, la Lazio pronta a chiudere il trasferimento di Jony: al Malaga andranno circa 2 milioni di euro

Calciomercato Lazio – Jonathan Rodriguez Menendez, conosciuto come Jony, è sempre più vicino alla Lazio. Come riporta Il Corriere dello Sport, con la mancata promozione del Malaga nella Liga, l’operazione si è semplificata ulteriormente. Infatti il club spagnolo, pur di non perdere il giocatore a parametro zero la prossima stagione, è pronto ad accettare i 2 milioni di euro offerti dal club biancoceleste. Jony ha già scelto la Lazio e ha parlato in gran segreto con il ds Tare, mentre l’inserimento del Valencia non preoccupa. Per l’esterno spagnolo la Lazio è l’occasione della sua vita, dopo la grande stagione disputata con la maglia dell’Alves (4 gol e ben 11 assist, ndr). Jony è un’ala sinistra in un classico 4-4-2, quindi questa è un’ulteriore prova che mister Inzaghi nella prossima stagione è pronto a provare nuove soluzioni tattiche, oltre al 3-5-2.