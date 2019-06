Calciomercato Lazio, Lazzari primo obiettivo per la fascia destra. Mentre le alternative…

Calciomercato Lazio, è Manul Lazzari il primo obiettivo della Lazio per rinforzare la fascia destra

Calciomercato Lazio – Ormai sembrano non esserci più dubbi: Manuel Lazzari è la prima scelta del club biancoceleste per rinforzare la fascia destra. Come riporta Il Corriere dello Sport, il giocatore è stato richiesto da mister Inzaghi e negli ultimi giorni ci sono stati anche dei contatti telefonici tra i due. L’agente di Lazzari e il ds della Spal Vignati hanno confermato l’interesse dei biancocelesti. Prima però Spal e Lazio vogliono definire l’operazione Murgia: prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni per il club di Ferrara, controriscatto a 6 per la Lazio. Questa è un’operazione slegata totalmente da quella avviata per Lazzari. Per l’esterno invece c’è da superare l’ostacolo del costo del suo cartellino: Lazzari viene valutato dalla Spal 15 milioni di euro, mentre il club capitolino non vuole spingersi oltre i 9-10 milioni. Sul giocatore resta vivo anche l’interesse di Atalanta e Fiorentina.

ALTERNATIVE – Se dovesse sfumare anche Lazzari, il ds Tare non si farebbe trovare impreparato. Le alternative ci sono: piacciono sempre Darmian, in uscita dal Manchester United, e Christian Fassnacht.