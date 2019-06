Calciomercato Lazio, Inzaghi vuole trattenere Caicedo. Ma la società ha altri piani

Mister Inzaghi vorrebbe trattenere Felipe Caicedo, ma Tare e Lotito hanno altre idee

L’ultima è stata una stagione straordinario per Felipe Caicedo. L’attaccante ecuadoriano con i suoi gol ha riconquistato le fiducia dei tifosi e di Inzaghi. Proprio il tecnico biancoceleste vorrebbe trattenerlo un altro anno nella Capitale. Come riporta Il Corriere dello Sport, però Tare e Lotito hanno altre idee: Caicedo ha un contratto in scadenza nel 2020 e, alla soglia dei 31 anni (li compirà a settembre, ndr) la Lazio non ha intenzione di rinnovargli il contratto. Quella del club è una valutazione prettamente anagrafica. La volontà dei biancocelesti è chiara: svecchiare la rosa, a partire dall’attacco, per il quale si cercano profili pronti ma con un’età non superiore ai 23-24 anni. Poi c’è da rispettare anche la volontà di Caicedo, il giocatore vuole firmare l’ultimo contratto della sua carriera e provare una nuova esperienza e quindi sta valutando le diverse offerte che sono arrivate da Cina, Turchia e Medio Oriente.