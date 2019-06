Lazio, parla il preparatore di Adekanye: «Prova a migliorarsi costantemente, pronto a questa nuova avventura»

Adekanye è il primo acquisto della Lazio e il suo preparatore atletico esalta le sue doti tecniche e fisiche

Nonostante manchi ancora l’ufficialità, Adekanye è il primo acquisto della Lazio in questa sessione di mercato. L’ex Liverpool è pronto a conquistare i suoi nuovi tifosi a suon di prestazioni. A confermarlo ai microfoni del Corriere dello Sport, è il suo preparatore atletico e direttore della “Global Performance” Roman Ruiz. Già in questi giorni a Barcellona Adekanye ha iniziato un duro lavoro e ha rinunciato anche alle vacanze per farsi trovare pronto per questa nuova avventura in maglia biancoceleste: «Lui è cosi, prova a migliorarsi costantemente. Sta sudando per presentarsi nelle migliori condizioni possibili al raduno con la nuova squadra». Se il buongiorno si vede dal mattino…