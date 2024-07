Calciomercato Lazio, si CHIUDE l’era Immobile! Dirigenti del Besiktas a Roma, c’è il RETROSCENA sulla mossa dell’attaccante

Calciomercato Lazio, si chiude l’era Immobile! Dirigenti del Besiktas a Roma per far firmare l’attaccante. Spunta il retroscena

Come riferito da Gianluca Di Marzio, si sta per chiudere nel calciomercato Lazio l’era Ciro Immobile. I dirigenti del Besiktas sono infatti sbarcati nella Capitale per far firmare l’attaccante classe ’90 che apporrà il proprio autografo su un biennale da 6 milioni di euro, bonus inclusi, all’anno.

La Lazio, dopo essere partita da una richiesta di 5 milioni di euro, ne incasserà 3 con Immobile che ha rinunciato allo stipendio di giugno per favorire la trattativa.