Calciomercato Lazio, Ilic in pole: accordo di massima col Verona

Calciomercato Lazio, è Ilic il prescelto di Sarri per la sostituzione di Luis Alberto: accordo di massima con il Verona

La Lazio, su incipit di Sarri, ha da tempo individuato l’obiettivo principale per il proprio centrocampo. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, Ivan Ilic, mezzala del Verona, è il prescelto dalla società e dal tecnico per la sostituzione del sempre più probabili partente Luis Alberto.

Gli scaligeri lo valutano circa 15 milioni di euro e tra le due società ci sarebbe già un’intesa di massima dopo gli affari Cancellieri e Casale. Nei giorni scorsi è scoppiata qualche frizione tra i due presidenti ma il mercato riesce sempre a sanare tutto: la trattativa per Ilic è pronta ad infiammarsi.