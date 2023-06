Calciomercato Lazio, il Napoli non ha ancora riscattato Simeone: l’annuncio di De Maggio. Di seguito le parole del giornalista

Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del futuro di Simeone, tanto voluto da Sarri e dalla Lazio. Le sue parole:

PAROLE– «Il 15 giugno è la data ultima per il riscatto di Giovanni Simeone, il Napoli però non ha esercitato ancora questa opzione. Io mi auguro che lo faccia ma al momento non c’è un allenatore e non c’è un direttore sportivo che opera sul mercato. Bisogna fare alla svelta perché sul Cholito c’è la Lazio con Sarri che starebbe pensando anche al ritorno in Italia di Jorginho »