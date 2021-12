Calciomercato Lazio: il Monopoli osserva un classe ’00 biancoceleste

Il Monopoli continua a guarda in casa Lazio in vista della sessione di calciomercato di gennaio. Ecco a chi è interessato

Secondo quanto riportato da Nuovo Quotidiano di Puglia, il club è alla ricerca di un vice-Guiebre. Per questo dopo il trasferimento di Alessandro Rossi, la dirigenza del club avrebbe messo gli occhi su un altro talento biancoceleste. Si tratta di Luca Falbo, in attesa di sistemazione dopo le stagioni trascorse in Primavera.