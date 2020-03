Calciomercato Lazio, il Barcellona punta Luiz Felipe ma Lotito pensa al rinnovo

Il brasiliano è una delle rivelazioni della squadra di Inzaghi e i blaugrana pensano a lui. Il presidente laziale però vorrebbe blindarlo

Luiz Felipe, una certezza difensiva insieme a Francesco Acerbi: il brasiliano è finalmente maturo calcisticamente e molti club hanno cominciato a interessarsi a lui. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport infatti il numero 3 biancoceleste è sotto l’occhio interessato del Barcellona: gli osservatori catalani lo avevano visto nei match contro il Parma e il Genoa. Si pensa al colpo nella prossima sessione di mercato ma la Lazio è pronta a dire no.

Il contratto di Luiz Felipe è in scadenza a giugno 2022 e attualmente il suo ingaggio è fissato sul milione di euro a stagione: la dirigenza biancoceleste vorrebbe blindarlo ma al momento c’è ancora distanza fra le parti. Il brasiliano comunque ha espresso la volontà di rimanere a Roma ma la Lazio dovrà fare uno sforzo in più per trattenerlo.