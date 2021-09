Calciomercato Lazio, da Jony ad Adekanye: tutti gli esuberi rimasti

La Lazio deve anche fare i conti con tutti gli esuberi rimasti in rosa. E sono davvero tanti: ecco tutti i nomi

L’ultima giornata, oltre che per il colpo Zaccagni, sarebbe dovuta servire per sfoltire la rosa. Qualche cessione c’è stata, ma, come sottolinea Il Corriere dello Sport, sono tanti gli esuberi rimasti alla Lazio.

Jony, Durmisi e Lukaku: sono senza alcun dubbio questi i tre nomi più pesanti. Il primo, rientrato dal prestito all’Osasuna, è stato escluso dalle opzioni per il campionato a ridosso dell’esordio ufficiale con l’Empoli. Il secondo era presente ad Auronzo, ma non avrebbe convinto. Il terzo è sempre stato fuori dai piani. Discorso simile per Adekanye, infortunato e fuori dai gradimenti di Sarri. Va detto però, che essendo un ’99 non occuperebbe posti in lista.

A libro paga però ci sono anche altri giocatori. Gondo è stato l’unico a rescindere consensualmente. La situazione più complicata pare essere quella di Lombardi, condizionato dagli infortuni. Alessandro Rossi invece fino a ieri ha provato a chiudere con uno dei tanti club di C interessati, ma non ha trovato una sistemazione. Di recente aveva prolungato con la Lazio fino al 2024. Non hanno trovato sistemazione Falbo, terzino classe 2000, Cerbara, in scadenza di contratto nel 202, Jorge Silva e Dziczek. Tutti quanti lavoreranno nel Training Center in orari differenti rispetto alla squadra guidata da Sarri. Avranno a disposizione un preparatore atletico, un fisioterapista e tutte le altre figure professionali previste dal contratto.