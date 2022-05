Calciomercato Lazio, Lotito arrivato a Formello: inizia il summit con Raiola

Nel pomeriggio è previsto un incontro tra la dirigenza della Lazio ed Enzo Raiola. In ballo ci sono i nomi di Romagnoli e Patric

Il vertice servirà a gettare ulteriormente le basi per il rinnovo dello spagnolo, ma anche per vedere i margini di trattativa per il difensore attualmente al Milan. Dovrebbe esser presente anche il presidente Lotito, oggi impegnato anche in un delicato Consiglio Federale.

Ore 18.15 – Claudio Lotito è arrivato a Formello per incontrare Enzo Raiola: il summit per Patric e Romagnoli è pronto ad entrare nel vivo.

Ore 16.55 – A confermare tutto è stato l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, che, attraverso un tweet, ha rivelato che il summit dovrebbe prendere il via comunque dopo le 17.