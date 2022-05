Rinnovo Patric, manca ancora l’intesa su ingaggio e durata del contratto. Oggi l’entourage avrà un contatto con Lotito

Patric ha fatto diventare un giallo la sua permanenza alla Lazio. Mentre tutti parlavano del suo rinnovo, lui ha risposto sui social con una frase che non dà nulla per scontato.

Come riporta Il Tempo, tra le parti non c’è ancora piena intesa sui dettagli del nuovo contratto, ma oggi il suo entourage dovrebbe avere un nuovo contatto con la dirigenza della Lazio per trocare l’accordo (manca l’intesa su ingaggio e durata). Betis e Valencia, inoltre, potrebbero essere ancora una tentazione per lo spagnolo.

Gli agenti di Patric, inoltre, sono gli stessi di Romagnoli e si parlerà sicuramente anche di lui. Il centrale è in scadenza con il Milan, ma la trattiva è in stallo da quasi un mese: tra domanda e offerta c’è un divario di circa un milione.