Calciomercato Lazio, è lui l’occasione dalla Serie A se non arriva Berardi. Il mercato delle occasioni mette in vetrina Riccardo Orsolini

Come riferito dal Corriere dello Sport, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, oltre al centravanti aspetta un esterno. L’attaccante del Sassuolo, Domenico Berardi, gli è sempre piaciuto, ma nessuno conferma assalti né contatti.

Il comandante capitolino aveva inserito nella lista dei papabili Karlsson dell’AZ Alkmaar e Gil del Tottenham. Il mercato mette in vetrina anche Riccardo Orsolini, in scadenza nel 2024 col Bologna. I tentativi di rinnovo stanno fallendo e il Bologna aspetta offerte, per il giocatore servono almeno 15 milioni.