Calciomercato Lazio, casting per la fascia sinistra: ecco tutti i nomi di Tare

Igli Tare aprirà un vero e proprio casting per trovare il rinforzo giusto per la fascia sinistra della Lazio: ecco tutti i nomi

Il mercato di gennaio vedrà Igli Tare impegnato, verosimilmente, nella ricerca di un rinforzo per la fascia sinistra. Ovviamente molto dipenderà dalle condizioni di Lulic che da tempo sta tentando di recuperare dall’infortunio alla caviglia e tornare a disposizione di Inzaghi. Se dovesse farcela, e questa settimana sarà decisiva per capirlo, la società potrebbe decidere di non intervenire sul mercato.

Il Corriere dello Sport fa il punto su tutti i nomi appuntati sul taccuino del ds. Tra tutte, la strada più percorribile pare essere quella che porta a Ricca del Bruges anche per una questione economica. Bradaric del Lille è un profilo che piace ma il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 15 milioni, prezzo troppo elevato soprattutto per il mercato di riparazione. Nelle ultime ore poi si sono fatti i nomi di Augello e Lazovic, calciatori di cui rispettivamente Sampdoria e Verona non vorrebbero privarsi e che difficilmente partiranno in questa sessione di mercato