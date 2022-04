Pedullà: «Per l’attacco della Lazio piace Caputo»

Torna anche il nome di Ciccio Caputo per l’attacco della Lazio. Il giocatore ha le giuste caratteristiche per fare il vice Immobile

Continua a rimbalzare il nome di Caputo per il futuro della Lazio. L’attaccante – attualmente in prestito alla Sampdoria con obbligo di riscatto – è già stato avvicinato ai colori biancocelesti, come vice Immobile.

A ricordare il gradimento della società per il giocatore è Alfredo Pedullà, che sottolinea come le sue caratteristiche possano combaciare con le richieste di Sarri. Per parlare di futuro, però, è ancora presto e ogni discorso per ora è rimandato.