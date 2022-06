Calciomercato Lazio, pronto Bourigeaud se parte Luis Alberto

Bourigeaud come sostituto di Luis Alberto, nel caso in cui lo spagnolo dovesse salutare i questa sessione di calciomercato

Il centrocampo sembra essere un reparto dove la Lazio è molto concentrata in questa sessione di calciomercato. Tanto si lega a un futuro di un big, ossia Luis Alberto.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, lo spagnolo avrebbe confermato alla società che soltanto un’offerta del Siviglia potrebbe farlo vacillare. Ma Tare avrebbe comunque già pronta l’alternativa: Benjamin Bourigeaud. Il contratto del 28enne con il Rennes è in scadenza nel 2023. Nell’ultima Ligue 1 ha realizzato 11 gol e 13 assist. Nato come trequartista, si è riciclato sia come mezzala che come ala. Insomma, un vero e proprio jolly che farebbe comodo a Sarri.