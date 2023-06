Calciomercato Lazio, sono tre le alternative a Marcos Leonardo: i nomi

Calciomercato Lazio, Marcos Leonardo resta il primo obiettivo per l’attacco ma spuntano anche tre importanti alternative

Il calciomercato Lazio continua la ricerca del vice Immobile per la prossima stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, in pole resta Marcos Leonardo ma ci sono anche tre importanti alternative.

La prima è Pinamonti, assistito dagli stessi procuratori del brasiliano; poi c’è Dia, valutato 25 milioni di euro dalla Salernitana e infine Retegui, un pò sparito dai radar.