Calciomercato Lazio, ag. Kumbulla: «L’Inter lo segue, ancora nessuna trattativa»

Calciomercato Lazio, le parole dell’agente di Kumbulla sull’interesse dell’Inter.

La Lazio punta Marash Kumbulla. Non è solo il club biancoceleste ad aver messo gli occhi sul difensore albanese. Anche l’Inter ci pensa. Ai microfoni di FcInterNews.it, l’agente del giocatore, Gianni Vitali, ha fatto il punto sulla situazione: «Sì, l’Inter lo sta seguendo e monitorando. La società nerazzurra è sempre molto attenta ai giovani profili che si mettono in luce nella massima serie e in tutti gli altri campionati. In questo momento non ci sono trattative in ballo tra Inter ed Hellas Verona».

«Cosa succederà a fine stagione? È difficile dirlo ora: il Verona è un club solido e farà le sue valutazioni a fine campionato. Gli interessamenti arrivano dall’Italia e dall’Europa». Sulla sua valutazione: «Non è stata ancora fatta perché non ci sono società che si sono messe al tavolo a parlarne concretamente con il club scaligero».