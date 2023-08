Calciomercato Lazio: accordo tra Berardi e la Juve, ma il Sassuolo chiede una cifra più alta. La situazione. Le ultime

Come riportato da Gianluca Di Marzio, per la prima volta Berardi ha manifestato la propria volontà di partire per andare in una big. Il Sassuolo aveva dato una deadline per oggi 18 agosto al giocatore e alla stessa Juve per avanzare offerte.

Peccato che se i bianconeri abbiano già l’accordo con Berardi, non hanno però inviato proposte ufficiali al club neroverde che chiede una valutazione più alta del giocatore. Nei prossimi giorni si capirà come si svilupperà la situazione, ma intanto salterà la prima di campionato contro l’Atalanta. Il giocatore in questa sessione di mercato era stato insistentemente accostato alla Lazio.