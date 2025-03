calciomercato Juventus, due ex Lazio nel mirino: via Motta?

Calciomercato Juventus, due ex giocatori della Lazio accostati alla panchina bianconera per il post Thiago Motta: ecco di chi si tratta

Calciomercato Juventus. Due ex giocatori della Lazio nella prossima stagione potranno indossare la divisa della Juventus, ma senza scarpini questa volta. Infatti i bianconeri sono alla ricerca di un nuovo allenatore per sostituire Thiago Motta, reduce da troppi risultati al d sotto di quanto la società torinese potesse mai immaginare dopo il calciomercato faraonico eseguito nella scorsa sessione estiva.

In particolare, stando alle parole de la Gazzetta dello Sport, il sostituto dell’ex centrocampista di Inter e Genoa potrebbe essere una vecchia conoscenza biancoceleste. In pole per questo ruolo ci sono infatti Roberto Mancini e Igor Tudor. Due nomi che sarebbero molto graditi a Torino e che la società sta valutando attentamente, anche in relazione ai propri obiettivi stagionali.