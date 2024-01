Calciomercato, Felipe Anderson-Juve ci siamo? Giuntoli fa chiarezza

Calciomercato, il dirigente bianconero nel pre gara di Juve-Sassuolo fa chiarezza sul mercato del club. ecco cos ha detto

Uno dei nomi finiti nella lista della Juventus per la sessione di calciomercato è Felipe Anderson, il quale è stato individuato come rinforzo ideale per il reparto offensivo. La trattativa è in fase di conclusione? Giuntoli a riguardo a Dazn replica cosi

PAROLE – Abbiamo deciso di chiudere il mercato, abbiamo pensato di dare fiducia a questi ragazzi. Djalo? Siamo ai dettagli, speriamo di chiudere nei prossimi giorni. Quando sarà un giocatore della Juventus parlerò di lui