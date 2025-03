Calciomercato estivo: date, rumors e l’ombra del Regno Unito - Lazio News 24

Con la stagione 2024/25 che si avvia verso l’epilogo, con pronostici di Serie A sempre più incerti per il vincitore dello Scudetto, le posizioni nelle coppe europee e le retrocesse, non è certo troppo presto per guardare al futuro e, in particolar modo, all’avvicinarsi del calciomercato estivo. Nel quale, peraltro, non mancano di certo le novità.

Le date del calciomercato estivo

Cominciamo con la prima notizia ufficiale: la FIGC ha diramato le date del calciomercato per la prossima stagione accogliendo la proposta della FIFA di creare una nuova finestra di trasferimenti per l’inizio del mese di giugno. Una decisione assunta sostanzialmente per agevolare le squadre che parteciperanno al Mondiale per Club, ma estesa a tutti i club della massima serie.

Pertanto, dal 1 al 10 giugno 2025 tutte le società di Serie A potranno depositare contratti di acquisto e di cessione. Le squadre delle altre leghe potranno invece agire solo in un senso: vendere i propri giocatori. Sempre durante questa finestra sarà anche possibile depositare le risoluzioni di accordi di prestito, o convertire i prestiti in operazioni definitive.

Superata questa finestra, rimarrà attiva la sessione estiva classica dal 1° luglio al 1° settembre 2025, a cui farà seguito la finestra invernale dal 2 gennaio al 2 febbraio 2026.

La Premier League e i talenti italiani

Sempre in ambito di calciomercato, è facile pensare come le prossime sessioni saranno quelle più utili per i club della Premier League per fare un po’ di shopping sui listini italiani. Uno dei principali casi sembra essere quello di Mario Gila, valutato circa 50 milioni di euro e finito nel mirino di diversi grandi club europei, tra cui il Manchester City.

Proprio il club inglese starebbe valutando un’interessante contropartita: Claudio Echeverri, trequartista argentino classe 2006, acquistato nel 2024 dal River Plate per 18,5 milioni di euro. Stando ad alcune fonti, il giovane sarebbe già stato avvistato in un ristorante vicino al centro sportivo di Formello, alimentando così le voci di un possibile prestito alla Lazio nell’ambito dell’operazione che porterà Gila in maglia citizen.

Non è questo, peraltro, l’unico caso di intreccio tra calcio italiano e britannico. Il Leicester, nonostante le difficoltà in Premier League, potrebbe infatti liberare il trequartista marocchino Bilal El Khannouss, dopo soli 12 mesi. Pagato 20 milioni di euro e già accostato alla Lazio la scorsa estate, potrebbe arrivare in Italia nella prossima finestra di calciomercato.

Gli obblighi contrattuali

In buona evidenza, le strategie di mercato dei club italiani sono inevitabilmente influenzate dagli obblighi contrattuali già esistenti. Tornando alla Lazio, il club sarà costretto a riscattare diversi giocatori (Dia, Dele-Bashiru, Gigot, Tavares, Pellegrini e Rovella) per un totale di 44 milioni di euro, rendendo probabilmente necessaria la cessione di Gila.

Le vicende di mercato si intrecciano poi con le questioni disciplinari interne. Il caso di Patric – la cui operazione ha portato alla sua sostituzione in lista Serie A con Pellegrini – ha destato non pochi malumori nella dirigenza per i modi e per i tempi con cui il difensore ha comunicato la notizia, anticipando il club sui social e rischiando una multa.

Infine, ricordiamo come la finestra di calciomercato sia influenzata anche dalle date ufficializzate dalla FIGC per l’esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti. Si parte con la finestra dal 1 al 4 giugno 2025 per le opzioni, seguita da quella dal 5 all’8 giugno 2025 per le controopzioni e, quindi, dal 16 al 18 giugno 2025 per le ulteriori opzioni. Chiude la finestra dal 19 al 21 per l’esercizio delle relative controopzioni.

Insomma, mentre i tifosi sono ancora concentrati sul seguire le gesta dei propri beniamini sul campo da calcio, dirigenti e procuratori stanno già da tempo pianificando le mosse utili per costruire le squadre del futuro, tenendo a bada esigenze tecniche e opportunità di mercato da una parte, con i vincoli finanziari da rispettare.