Coronavirus, il calcio femminile prolunga lo stop

Tramite un comunicato ufficiale, la FIGC ha comunicato il proseguo dello stop del calcio femminile fino al 3 maggio

In sintonia con l’ultimo Decreto promulgato dal Governo, la FIGC ha deciso di ufficializzare il prolungamento dello stop del calcio femminile: dalla Serie A alla Primavera.

La Federazione, tramite il comunicato ufficiale, ha deciso che la pausa del calcio durerà fino a quando le decisioni statali non modificheranno. In Serie B la Lazio Women stava lottando per la promozione e dovrà ancora aspettare per cercare di coronare il sogno.