Cairo sul mancato rigore: «Fallo peggiore che a Benevento, la palla era ancora in gioco»

Il mancato rigore concesso al Torino per l’intervento di Dragowski su Lukic non è andato giù al presidente Urbano Cairo

Il presidente del Torino Urbano Cairo è stato intercettato ieri all’uscita dallo stadio Olimpico-Grande Torino e ha commentato la prestazione dei granata contro la Fiorentina. Queste le sue parole raccolte da Toronews.

RIGORE – «È stata una partita in cui si è giocato poco nel secondo tempo. Dal quindicesimo della ripresa si è giocato poco. Però a Benevento ci hanno dato contro un calcio di rigore e qui per una cosa anche peggiore non ce lo danno… La palla era ancora in gioco, questa è un’aggravante. È stato un episodio ancora più palese di quello di Benevento. Non voglio attaccarmi a queste cose, ma tutto fa… Alcune buone cose ci sono state, come le traverse di Zaza e Singo».