Felipe Caicedo sempre più decisivo, l’omaggio di Dazn – FOTO

Felipe Caicedo è sempre più decisivo per questa Lazio. Ed ecco che l’attaccante arriva anche l’omaggio sui social di Dazn

Decisivo. Non può davvero esistere una parola migliore per descrivere e per parlare di Felipe Caicedo. A ricordare l’importanza per la Lazio dell’attaccante è stata Dazn, attraverso un tweet.

«Felipe Caicedo ha segnato il 25% dei suoi gol in Serie A dal minuto 89 in poi», questo il contenuto del cinguettio apparso sul profilo della piattaforma streaming che trasmette il nostro campionato di Serie A. Impossibile infatti non pensare alle tante reti segnate dall’ecuadoriano nei minuti finali, da quella di Cagliari della scorsa stagione a quella di sabato scorso contro lo Spezia su calcio di rigore. E tutte sono state decisive ai fini del risultato finale. Insomma, si può davvero parlare di Zona Caicedo.