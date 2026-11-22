Lazio, Felipe Caicedo celebra il decimo successo in campionato: l’ex centravanti si emoziona per il primato della squadra di Gattuso e manda un messaggio

La Lazio continua a vincere e a consolidare il proprio primato in Serie A, alimentando l’entusiasmo di un ambiente che sta vivendo un avvio di stagione straordinario. Il successo contro il Lecce, arrivato nella dodicesima giornata di campionato, rappresenta la decima vittoria stagionale per la formazione allenata da Gennaro Gattuso, sempre più protagonista nella corsa ai vertici della classifica.

Un percorso che non sta lasciando indifferenti nemmeno gli ex calciatori biancocelesti, a cominciare da Felipe Caicedo, che ha voluto celebrare pubblicamente il momento della sua vecchia squadra.

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Caicedo esulta dopo la vittoria contro il Lecce

Tra i tanti messaggi di entusiasmo arrivati dopo l’ennesima affermazione della Lazio, spicca quello pubblicato da Felipe Caicedo sul proprio profilo X. L’ex centravanti biancoceleste, rimasto particolarmente legato ai colori della Capitale, ha seguito con grande partecipazione il cammino della formazione di Gattuso, esprimendo tutta la propria soddisfazione per i risultati ottenuti.

Un messaggio breve, ma significativo, attraverso il quale l’attaccante ecuadoriano ha voluto rendere omaggio al lavoro dell’allenatore e all’impegno dei calciatori. «Siamo una squadra forte. Grazie mister e ragazzi».

Parole che testimoniano il coinvolgimento dell’ex attaccante, capace di identificarsi ancora oggi con la squadra nella quale ha vissuto alcune delle pagine più importanti della propria carriera.

Lazio, il legame con Caicedo resta fortissimo: l’entusiasmo per il primato

Il rapporto tra Felipe Caicedo e la Lazio continua dunque anche dopo la conclusione della sua esperienza nella Capitale. L’attaccante ecuadoriano è rimasto nel cuore di molti sostenitori biancocelesti soprattutto per le reti decisive realizzate durante la sua permanenza a Roma, spesso arrivate nei minuti finali delle partite.

Adesso l’ex centravanti osserva da lontano una squadra che sta sorprendendo per continuità di rendimento e capacità di conquistare risultati importanti. I dieci successi nelle prime dodici giornate rappresentano un dato significativo, che conferma l’ottimo percorso intrapreso dalla formazione di Gattuso.