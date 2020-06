Cagni: «Sarri? L’errore è della Juve, dovevano prendere Inzaghi»

Gigi Cagni, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, esprimendo un giudizio sull’allenatore della Juventus, Maurizo Sarri

L’allenatore Gigi Cagni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio ha affermato che la Juve avrebbe dovuto puntare su Simone Inzaghi piuttosto che su Maurizio Sarri. Queste le sue parole:

«Se tu prendi un allenatore come Sarri devi avere una squadra che ha bisogno di un indirizzo tattico preciso perchè sappiamo come allena. Ma se io sono alla Juve e voglio cambiare le cose, il club deve capire che i giocatori di classe devi solo gestirli. L’errore è iniziale della Juventus, avrei preso Inzaghi. Tecnicamente avrei scelto un allenatore capace di gestire grandi giocatori e non imporre uno stile di gioco. I grandi giocatori non vogliono imposizioni, vogliono essere lasciati liberi».