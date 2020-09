Cagliari Lazio, le probabili formazioni: Marusic e Patric dal primo minuto

Cagliari-Lazio, le probabili formazioni: Marusic si prende la corsia di sinistra, Patric un posto in difesa con Acerbi e Radu

Prima giornata di campionato per la Lazio. Alla Sardegna Arena, mister Inzaghi divrà già fare i conti con le assenze e centellinare gli uomini: è la difesa il reparto più in emergenza, con soli quattro uomini disponibili. Radu, Acerbi e Patric formeranno la linea arretrata, mentre Armini si accomoderà in panchina pronto per dare una mano. Il resto della rosa è composto dalla ‘vecchia Lazio’: Luis Alberto e Milinkovic ai lati di Leiva, Marusic e Lazzari sulle corsie e il tandem Correa-Immobile in avanti.

CAGLIARI: (4-3-3): Cragno; Zappa, Godin, Waluikiewicz, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.