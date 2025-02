Cagliari Lazio, Nicola recupera l’attaccante per la sfida? La sua speranza è di poterlo schierare almeno a partita in corso

Cagliari Lazio, Davide Nicola spera di recuperare quell’attaccante per la partita di domani sera: la speranza è averlo almeno in panchina

Un infortunio sta tenendo fermo da diverso tempo Zito Luvumbo: l’attaccante angolano classe 2002 è stata spesso in questa stagione l’arma in più per Davide Nicola per fare la differenza nei momenti delicati. L’attaccante del Cagliari vuole sedersi in panchina in occasione della partita dell’Unipol Domus contro la Lazio di Marco Baroni.

Anche nella giornata di ieri il calciatore angolano non ha lavorato in gruppo, il tutto svolgendo dei lavori atletici individuali. I convocati dei rossoblù scioglieranno ogni dubbio stasera rivelando se il fantasista africano potrà far parte o meno della sfida della 23ª giornata di Serie A.