Cabral festeggia: «Felice per il gol in Serie A. Orgoglioso della crescita!»

Jovane Cabral ha festeggiato sui social il primo gol segnato in Serie A: ecco le parole del giovane capoverdiano

Ieri sera c’è stata gloria anche per Jovane Cabral. Schierato dal primo minuto da Sarri per la seconda volta consecutiva, il giovane attaccante non ha deluso le attese, giocando bene e realizzando anche il primo gol in Serie A. Comprensibile quindi la gioia e la felicità mostrata successivamente su Instagram, per un giocatore che tornerà alla base senza essere riscattato dai biancocelesti.

«Felice per il mio esordio e per il mio primo gol in Serie A e per aver concluso un’altra stagione in buona salute. Soprattutto, orgoglioso della mia crescita!

“Non sai mai quanto sei forte finché essere forte non è l’unica scelta che hai”».