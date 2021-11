Buffon: «Sarri Juve? Difficoltà e attriti fin da subito»

Nella tramissione serale di Tiki Taka ha parlato il portiere del Parma Gianluigi Buffon dicendo la sua anche il periodo di Sarri alla Juve

«Ha avuto tantissime difficoltà da noi perché era un rapporto che già aveva molte difficoltà iniziali. Ha avuto attriti con qualcuno e ciò ha fatto sì che non scoccasse la scintilla. Il tipo di lavoro che era abituato a fare e che pensava di poter svolgere anche alla Juve si è accorto dopo un mese che avrebbe dovuto rivederlo e cercare di mediare. E per uno come lui è qualcosa di avvilente e si vedeva che mancava quell’entusiasmo che di solito lui ha».