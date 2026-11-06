Brocchi esalta Gattuso e punge Sarri: «Zaccagni e Tavares erano ingabbiati, ora sono liberi»

L’ex Lazio analizza lo straordinario avvio di stagione dei biancocelesti e promuove il lavoro di Gattuso. L’ex centrocampista sottolinea la crescita di Zaccagni, Tavares e Isaksen, individuando nel nuovo allenatore il principale artefice della trasformazione

La Lazio continua a sorprendere e il lavoro di Gennaro Gattuso raccoglie consensi anche tra gli ex protagonisti del calcio italiano. A esprimere un giudizio particolarmente positivo sul tecnico biancoceleste è stato Cristian Brocchi, intervenuto nella rubrica Fischio Finale, trasmessa sul canale YouTube dell’ex arbitro Gianpaolo Calvarese. L’ex centrocampista ha analizzato il rendimento della formazione capitolina, attualmente prima in classifica con 28 punti dopo dieci giornate, soffermandosi sulle differenze rispetto alla precedente gestione di Maurizio Sarri. Secondo Brocchi, l’arrivo di Gattuso avrebbe permesso ad alcuni giocatori di esprimere più liberamente le proprie caratteristiche, contribuendo a trasformare il rendimento complessivo della squadra. Un cambiamento che ha coinvolto soprattutto Mattia Zaccagni, Nuno Tavares e Gustav Isaksen, indicati tra i principali beneficiari del nuovo corso tecnico.

Brocchi ammette la sorpresa: «Non mi aspettavo questa posizione»

Il primo argomento affrontato da Cristian Brocchi riguarda il sorprendente rendimento della Lazio, protagonista della migliore partenza della propria storia in Serie A. L’ex centrocampista ha ammesso di non aver previsto un avvio così positivo, pur avendo individuato le potenzialità della formazione biancoceleste già dopo la sfida contro il Mantova.

SULL’AVVIO DI STAGIONE DELLA LAZIO – «Non mi aspettavo che la Lazio si trovasse in questa posizione, ma dopo il Mantova ero l’unico che diceva che sarebbe arrivata in Europa. Quale non lo so, ma avevo la percezione che quello che aveva Gattuso potesse aiutare alcuni giocatori forti che però si sentivano ingabbiati dalle richieste di un grande allenatore come Sarri».

Un’analisi che evidenzia come Brocchi riconoscesse già alcune qualità nella rosa, pur senza immaginare un rendimento tanto elevato.

L’ex centrocampista sul confronto Gattuso-Sarri: Zaccagni e Tavares i simboli del cambiamento

Uno dei passaggi più interessanti dell’intervento riguarda il confronto tra Gennaro Gattuso e Maurizio Sarri. Secondo Brocchi, il nuovo allenatore avrebbe modificato alcuni aspetti dell’interpretazione tattica della squadra, permettendo a determinati calciatori di sfruttare maggiormente le proprie caratteristiche individuali.

L’ex centrocampista non mette in discussione il valore di Sarri, ma ritiene che alcuni giocatori abbiano trovato maggiori possibilità di esprimersi nel sistema proposto da Gattuso.

SUI CALCIATORI VALORIZZATI DA GATTUSO – «Su tutti penso a Zaccagni e Nuno Tavares, che sono stati liberati. Ce ne sono altri, come Isaksen per esempio».

I nomi indicati da Brocchi sono particolarmente significativi. Mattia Zaccagni ha rappresentato un riferimento importante nel reparto offensivo, mentre Nuno Tavares ha potuto mettere a disposizione della squadra le proprie qualità atletiche sulla corsia sinistra. Anche Gustav Isaksen ha trovato continuità, diventando uno dei protagonisti dell’ottimo inizio di campionato.

Si tratta di una valutazione tattica espressa da Brocchi, che attribuisce al lavoro del nuovo allenatore un ruolo centrale nella crescita dei singoli.

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L’ex Lazio crede in Gattuso: «Prima o poi arriva l’anno giusto»

L’analisi di Cristian Brocchi si è poi concentrata sul percorso professionale di Gennaro Gattuso. L’ex centrocampista ha sottolineato l’importanza della perseveranza nella carriera di un allenatore, soprattutto dopo esperienze complicate e risultati inferiori alle aspettative. Secondo la sua interpretazione, l’attuale stagione potrebbe rappresentare il momento nel quale il tecnico calabrese riesce finalmente a raccogliere i frutti del proprio lavoro.

SUL PERCORSO DI GATTUSO – «E poi me l’aspettavo anche perché prima o poi in una carriera di un allenatore l’anno giusto lo trovi, se hai la perseveranza di continuare. A Gattuso è arrivato quest’anno, dopo tante delusioni al Milan, al Napoli e in Nazionale».

Un riconoscimento importante per l’allenatore biancoceleste, che ha saputo trasformare lo scetticismo iniziale in entusiasmo attraverso i risultati ottenuti sul campo.