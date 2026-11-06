Lotito non si sbilancia: «Scudetto? Non parliamo di queste cose». La risposta del presidente sorprende i tifosi!

Il presidente evita di sbilanciarsi sulla possibilità di vincere lo scudetto nonostante il primato in classifica della squadra di Gennaro Gattuso. Il siparietto durante la presentazione di QN Media a Roma

La Lazio continua a vivere un avvio di stagione straordinario, ma Claudio Lotito preferisce mantenere la prudenza quando si parla di scudetto. Il presidente biancoceleste, presente alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma in occasione della presentazione di QN Media, è stato intercettato dalla pagina Instagram The Journalai, che gli ha rivolto una domanda sulle ambizioni della formazione allenata da Gennaro Gattuso. Nonostante il primo posto in classifica dopo dieci giornate di Serie A, il patron capitolino ha evitato qualsiasi proclama, rispondendo brevemente prima di allontanarsi. Una reazione che testimonia la volontà di non alimentare aspettative premature, almeno nelle dichiarazioni pubbliche, mentre la squadra si prepara alla delicata trasferta contro il Napoli.

Lotito non si sbilancia sullo scudetto: la risposta a The Journalai

Il breve scambio tra Claudio Lotito e la pagina Instagram The Journalai è avvenuto a margine dell’evento dedicato alla presentazione di QN Media. Al presidente è stata rivolta una domanda diretta sulle possibilità della Lazio di conquistare il titolo italiano, alla luce dei risultati ottenuti nelle prime dieci giornate.

SULLO SCUDETTO DELLA LAZIO – «No, no, non parliamo di queste cose». Questa la risposta di Lotito alla domanda: «Ci puntiamo a questo scudetto, presidente?». Poche parole, senza ulteriori spiegazioni, prima di proseguire il proprio percorso.

Il presidente ha quindi preferito non esprimere un giudizio sulle possibilità di vittoria del campionato, evitando di fissare pubblicamente un obiettivo così importante.

Lazio, Gattuso è primo in classifica: i numeri alimentano il sogno dei tifosi

La prudenza di Lotito arriva in un momento particolarmente positivo per la Lazio. La formazione allenata da Gennaro Gattuso occupa infatti il primo posto in Serie A con 28 punti conquistati nelle prime dieci giornate, frutto di nove vittorie e un pareggio.

I biancocelesti vantano tre lunghezze di vantaggio sull’Inter, seconda a quota 25, e quattro sulla Roma, terza con 24 punti. Numeri che fotografano un rendimento estremamente positivo e spiegano perché nell’ambiente laziale si cominci a discutere anche di obiettivi particolarmente ambiziosi.

L’ultimo successo è arrivato contro il Cagliari, battuto per 2-1 grazie alla rete decisiva di Andrea Pinamonti. Il percorso resta comunque ancora lungo e, dopo appena dieci giornate, sarebbe prematuro considerare definita la corsa al titolo.

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Lazio, prima il Napoli e poi la sosta: Gattuso vuole continuare a vincere

Mentre Claudio Lotito preferisce evitare discorsi legati allo scudetto, la Lazio è concentrata sul prossimo appuntamento di campionato. Domenica 8 novembre, alle ore 12:30, i biancocelesti affronteranno il Napoli di Massimiliano Allegri allo stadio Diego Armando Maradona.

Una trasferta importante per la formazione di Gattuso, intenzionata a difendere il primato e a dare continuità ai risultati delle prime settimane. Il Napoli, dal canto suo, cercherà una reazione dopo le recenti sconfitte, rendendo particolarmente interessante il confronto. Per la Lazio sarà quindi un ulteriore banco di prova, soprattutto considerando il valore dell’avversario e la pressione legata alla posizione in classifica.